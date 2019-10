Helsingi ülikooli sööklad loobuvad loomalihast

Algatus loomalihast loobuda tuli Unicafe personalilt. «Idee tuli personalilt siis, kui arutasime seda, milline võiks olla meie järgmine vastutusrikas tegu,» ütles Unicafe ärijuht Leena Pihlajamäki. «Tõdesime, et sel viisil suudame me märgatavalt vähendada oma süsinikdioksiidi koguseid.»

«Me ei ole senimaani pakkunud loomaliha sise- või välisfileed, kuna tudengilõuna hinnapiir on madal. Loomahakkliha on lihtsam asendada mingi muu toorainega. Paljud ei saa muutusest arugi,» ennustab Pihlajamäki.

Eesmärk on, et klient valiks hoopis taimetoidu, selleks paigutatakse taimetoidud valikus ettepoole. «See on üks tõhusamatest meetmetest,» tõdes Pihlajamäki. Unicafe sööklad on seadnud eesmärgiks pakkuda järgmise aasta lõpuks lõunasöögiportsjonitest 50 protsenti taimetoiduna.