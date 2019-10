ÜRO: Afganistani valimiskampaania jooksul tapeti 85 inimest

Suurest ohvrite arvust hoolimata on Afganistani julgeolekujõud kinnitanud, et valimispäev oli edukas, sest Talibanil ei õnnestunud läbi viia ühtki ulatuslikku rünnakut.

Presidendivalimiste vägivalda iseloomustavad arvud on märksa väiksemad kui aasta varem peetud parlamendivalimiste omad. Siis sai UNAMA andmetel surma 226 ja viga 781 inimest.

Valimiste ametlikke tulemusi on lubatud laupäevaks, kuid ametnikud on vihjanud, et tähtaeg võib edasi lükkuda.