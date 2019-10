Soome ehitusturult kaob lähiaastatel tuhandeid töökohti

Prognoosi kohaselt alustatakse sel aastal 38 000 uue elamu ehitamist. Järgmisel aastal kukub see 32 000 peale, mis teeb languse suuruseks umbes 16 protsenti. Ehitusvaldkonna kokkukukkumist ei ole siiski näha, vaid ees ootab tagasiminek argiellu peale ehitusbuumi vaibumist.

«Me oleme viimastel aastatel päris rohkesti uusi kortermaju pealinnapiirkonda ehitanud,» ütles Rakennusteollisuus peaökonomist Jouni Vihmo. «On täiesti loogiline, et nüüd tullakse reipalt allapoole.»

Langus on olnud näha juba selle aasta talvest, kui hakkasid vähenema taotletud ehituslubade arv. Erandiks on ainult pealinnapiirkond, kus uusi ehituslubasid on taotletud sama palju kui varem.

Vihmo sõnul soosib pealinnapiirkonnas uute elamute ehitamist kasvav elanike arv ning investeerimisfirmade huvi osta üürielamuid.

Ehitamise langust on oodata näiteks Jyväskyläs ja Kuopios. Vihmo sõnul on ehitamine püsinud aasta alguses plusspoolel, kuid aasta lõpp veab ehitusvaldkonna miinussse ning järgmine aasta on valdkonnale palju raskem.

Elamute ehitamisel on paar aastat olnud kõva tempo. Aastatel 2017-2018 alustati 44 000 uue elamu ehitamist. Ehitusvaldkond on viimasel ajal toiminud Soome majanduse ja tööhõive vedurina.

Nüüd, kui uute elamute ehitamine langeb, väheneb ka valdkonnas vajatud töötajate arv. Prognoosi kohaselt võib ehitusvaldkonnas väheneda töökohtade arv umbes neli protsenti.

«See tähendab umbes 7000-10 000 töötajat,» sõnas Vihmo. Selle aasta algul töötas Soome ehitusplatsidel kokku umbes 200 000 töötajat.

Tuhandete töökohtade kadumine on halb uudis peaminister Antti Rinne valitsusele, kelle soov on valitsusperioodi lõpuks saavutada 75-protsendiline tööhõive, mis eeldaks 60 000 uut töökohta.

Elamute ehitamine on pöördunud langusesse ka muudes Põhjamaades. Selle on põhjustanud majanduse jahenemine, mis on tingitud USA ja Hiina kaubandussõjast, Saksamaa majanduse nõrgenemisest ja lähenevast Brexitist. Soomes paistab ebakindlus välja selles, et inimeste soov osta uusi elamuid on vähenenud.

Rakennusteollisuus tuletab oma prognoosis aga meelde, et majanduskasvu aeglustumisest hoolimata säilib vajadus uute elamute järele. Linnastumise tulemusel vajatakse pealinnapiirkonda tulevatel aastatel umbes 150 000 uut elamut.

«Mure on kõige suurem just aastatega 2021-2022. Just siis peaksime me üleval pidama tasast elamute ehitamise tempot,» sõnas Vihmo. Elamuid vajatakse jätkuvalt kasvukeskustesse, et töötajad pääseksid töökohtadele järgi kolima.