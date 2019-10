Nausėda: Leedu usaldab USA-d Süüria arengutest hoolimata

President avaldas arvamust, et USA alalise väeüksuse paigutamine Leetu on endiselt võimalik.

SDF oli Süürias ja Iraagis äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kalifaadi purustamise nimel tegutsenud USA juhitava rahvusvaheline koalitsiooni peamine partner Süürias, tegutsedes riigis sisuliselt lääneriikide maaväena. Lahingutes sai surma 11 000 SDF-i võitlejat, enne kui üksus suutis koalitsiooni toel kalifaadi purustamise märtsis lõpule viia.

Süüria kurdid on süüdistanud Ühendriike enda ootamatus hülgamises ja oma moraalsetest kohustustest taganemises.

Vastuseks küsimisele, mida Leedu USA liitlaste hülgamisest õppis, kostis Nausėda, et ta ei kahtle Washingtoni edaspidistes lubadustes.

«Ei maksa sellest mingit õppetundi teha. Te mõistate suurepäraselt, et USA poliitika on USA enda asi, me kõik peame Ühendriike väga vastutustundlikuks partneriks, kes ei ole siiamaani lasknud meid kahelda oma Leedule antud lubaduste pidamises,» ütles president teisipäeval.