Hispaania katalaanist välisminister süüdistas Kataloonia iseseisvuslasi totalitarismis

«Probleemi tuum on selles, et iseseisvusliikumine ignoreerib nende inimeste katalaani identiteeti, kes ei ole lahkulöömise poolt,» ütles Josep Borrell, kellest saab novembris ametisse astuvas Euroopa Komisjonis asepresident ja Euroopa Liidu välispoliitikajuht.

Kataloonia regionaalvalitsuse juht Quim Torra ütles, et kohtuotsus näitab põlgust katalaani ühiskonna vastu, kes teab, kuidas sellele vastata.

«Kui ma kuulen inimesi ütlemas, et katalaanid mõtlevad nagu Torra, on minu reaktsioon: kuulge, ma olen katalaan ja mina ei mõtle nagu teie. Ei saa öelda, et kõik katalaanid mõtlevad nagu mina,» ütles Hispaania välisminister.