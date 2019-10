Türgi lubas jätkata vägede pealetungi Süürias toetusega või ilma

«Me jätkame võitlust kõigi terrorirühmitustega, nende seas Daeshiga, hoolimata sellest, kas maailm nõustub meie jõupingutusi toetama või mitte,» ütles Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani kommunikatsioonijuht Fahrettin Altun AFP-le, kasutades äärmusrühmituse Islamiriik (IS) teist nimekuju.

Türgi liitlased NATOs ja partnerid Euroopa Liidus on Türgi pealetungi Süüria kurdidele, lääneriikide liitlasele IS-i vastases võitluses, hukka mõistnud ja USA on kehtestanud Ankarale sanktsioonid. Paljud Euroopa riigid on peatanud sissetungi tõttu relvaekspordi Türki.