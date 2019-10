Uuring: viie aastaga on sulanud üle 10 protsendi Šveitsi liustikest

Šveitsi 20 liustikul läbi viidud mõõtmiste kohaselt on sulamiskiirus jõudnud sel aastal rekordilisele tasemele, näitab iga-aastane liustike seisukorra uuring, mille avaldas Šveitsi teaduste akadeemia krüosfääri komisjon.

Suvised kuumalained purustasid lootused, et tänavune äärmiselt lumerohke talv sel aastal liustike sulamist aeglustab.

Komisjon märkis, et aprillis ja mais oli lumekate liustikel 20 kuni 40 protsenti tavalisest paksem, ning isegi juuni teisel poolel mõõdeti mõnes paigas lume sügavuseks kuni kuus meetrit.

«Kuid juuni lõpu ja juuli alguse intensiivsed kuumalained sulatasid Šveitsi liustikel lund ja jääd mahus, mis on võrdne riigi iga-aastase joogivee tarbimisega,» märgiti avalduses.

«See tähendab, et viimase 12 kuu jooksul kaotasid Šveitsi liustikud oma üldmahust kaks protsenti,» märkis komisjon, lisades, et viimase viie aasta vältel on liustike mahust kaotatud üle kümne protsendi.