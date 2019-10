Haiti president ei nõustu tagasi astuma

Moïse ütles üllatuslikult korraldatud pressikonverentsil, et ta on põhiseaduslikult valitud ja loobub võimust ainult läbi õigusliku protsessi nagu valimised.

Tema kõne oli suunatud tuhandetele meeleavaldajatele, kes on protestinud korruptsiooni, ligi 20 protsendini ulatuva inflatsiooni ning esmatarbekaupade ja kütuse nappuse vastu.

Presidendi tagasiastumist on nõudnud ka äriringkonnad, kirikujuhid ja inimõigusorganisatsioonid.

Moïse kordas, et ta on avatud läbirääkimistele, mis viiksid poliitilise kriisi rahumeelse lahenemiseni, öeldes, et opositsioon peaks nõustuma valitsusega dialoogi pidamisega, käsitlemaks riigi probleeme.