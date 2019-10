Mehhikos tapeti kahe päevaga 28 inimest

López Obradori julgeolekuplaani keskmes on uus rahvuskaart, mis on hakanud järkjärgult tsiviilpolitsei kohustusi sõjaväelt üle võtma.

«Me jätkame oma strateegiat,» ütles president pressikonverentsil. «Ma olen optimistlik, ma usun, et me saavutame riigis rahu. See on protsess, me liigume edasi.»