Erdoğan välistas kohtumise Ankarat külastava USA asepresidendiga

Pence'il oli kavas kohtuda homme Türgi presidendiga, et korrata Trumpi seisukohta majandussanktsioonide kehtestamisest Türgile, kuni lahendus on saavutatud.

Türgi on alustanud siseriiklikku kampaaniat Süüria operatsiooni vastaste mahasurumiseks. Riigi politsei on pidanud kinni ligi 200 inimest, kes on näidanud sotsiaalmeedias vastuseisu nädala eest alanud sõjalisele operatsioonile Põhja-Süüria kurdide vastu, teatas riiklik uudisteagentuur Anadolu täna.

Kinni on peetud 186 inimest, neist 24 on ametlikult vahi alla võetud. Nüüdseks on 78 inimest vabaks lastud, kuid 40 kontrollitakse ja ülejäänute suhtes on algatatud menetlus.