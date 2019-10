Meelemuutus? Erdoğan ikkagi kohtub USA asepresidendiga

«Varem täna ütles President @SkyNewsile, et ei võta vastu täna Ankarasse saabuvat USA delegatsiooni. Ta siiski plaanib kohtuda USA delegatsiooniga, mida juhib @VP (Pence),» kirjutas Twitteris Erdoğani kommunikatsioonijuht Fahrettin Altun.

Erdoğan ütles varem telekanalile Sky News, et ei kavatse Türki visiidile saabuva Pence'i ja USA välisministri Mike Pompeoga kokku saada.

«Ma jään endale kindlaks. Ma ei kohtu nendega,» lausus Türgi president USA asepresidendile ja välisministrile viidates. «Nad kohtuvad oma ametivendadega, mina räägin siis, kui Trump tuleb.»

Pence ja Pompeo sõidavad täna Ankarasse, et survestada Türgit lõpetama oma pealetungi Süüria kurdi võitlejatele, ütles eile Ühendriikide president Donald Trump.

«Me nõuame relvarahu,» teatas Trump. «Me kehtestame kõige rängemad sanktsioonid, mida te võite ette kujutada.»

Pence'i kantselei tegi omapoolse avalduse, lisades, et asepresident kavatseb väljendada Ühendriikide pühendumust viivitamatu vaherahu saavutamisele ja teha teatavaks läbi räägitava lahenduse tingimused.

Pence'il on kavas kohtuda homme Türgi presidendiga, et korrata Trumpi seisukohta majandussanktsioonide kehtestamisest Türgile, kuni lahendus on saavutatud.

Erdoğan teatas täna ka, et välistab mis tahes läbirääkimised Süüria kurdi võitlejatega, kellega USA soovitab Ankaral relvarahu teha.

«Mõned liidrid püüavad kõnelusi vahendada. Türgi vabariigi ajaloos ei ole olnud sellist asja nagu terroriorganisatsiooniga ühe laua taha istumine,» ütles Erdoğan parlamendis.

«Nad nõuavad meilt vaherahu väljakuulutamist. Me ei saa kunagi vaherahu välja kuulutada,» deklareeris president.

Türgi on alustanud siseriiklikku kampaaniat Süüria operatsiooni vastaste mahasurumiseks. Riigi politsei on pidanud kinni ligi 200 inimest, kes on näidanud sotsiaalmeedias vastuseisu nädala eest alanud sõjalisele operatsioonile Põhja-Süüria kurdide vastu, teatas riiklik uudisteagentuur Anadolu täna.

Kinni on peetud 186 inimest, neist 24 on ametlikult vahi alla võetud. Nüüdseks on 78 inimest vabaks lastud, kuid 40 kontrollitakse ja ülejäänute suhtes on algatatud menetlus.

«Terroristliku propaganda» eest kinni peetute hulgas on kurdi Rahvademokraatliku Partei (HDP) kaasesimehed Sezai Temelli ja Pervin Buldan.