EL: Brexiti-leppe heakskiitmise jaoks Ülemkogul on liiga hilja

EL-i liikmesriigid hoiatasid, et Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnsonil on saanud aeg otsa, et homme algaval Ülemkogul Brexiti-leppele heakskiitu küsida.

Teade on suur löök Johnsonile, kes lootis anda leppe viimase versiooni laupäeval parlamendi ette pärast selle heakskiitmist homme-ülehomme toimuval Euroopa Liidu Ülemkogul.

Euroopa riigid on öelnud, et neil on vaja rohkem aega, et lepe üle vaadata – eeldusel, et läbirääkimiste käigus suudetakse üldse kokku leppida dokumendis, millele hinnang anda.

Riigijuhid võivad nüüd parimal juhul anda leppele vaid poliitilise heakskiidu ja julgustussõnad, mis ei pruugi olla sugugi piisav, et see laupäeval Briti parlamendis läbi suruda.

«Ma ei kujuta ette, et riigijuhid suudaksid homme öelda midagi enamat, kui et «see ei näe liiga halb välja, jätkame tööd Ühendkuningriigiga, et detaile lihvida»,» märkis üks EL-i diplomaat vähem kui 24 tundi enne tippkohtumise algust.

«Selge on see, et homme ja reedel saab sündida vaid poliitiline kokkulepe, sest me ei ole ühtegi teksti näinud: me ei saa anda nõusolekut, kui pole teinud õiguslikku kontrolli. Tegu saab olla vaid poliitilise jah-sõnaga, meil on vaja palju rohkem aega,» lisas diplomaat.

Hetkeseis on loogiline järg liikmesriikide eelnevate päevade hoiatustele, et lepe peaks valmima piisavalt vara enne tippkohtumist, et seda oleks võimalik põhjalikult üle vaadata.

«Mul pole õrna aimugi, mis seis praegu on, sest me lihtsalt ei tea,» märkis üks diplomaat. «Mida enam lepe erineb sellest, mis valmistati ette 2018. aasta alguses, seda kauem kulub õigusekspertidel ja tolliekspertidel selle hindamiseks.»

«Kuid nüüdseks on selge, et sellel Euroopa Ülemkogul on formaalse heakskiidu jaoks liiga hilja. Lihtsalt ei ole piisavalt aega,» lisas diplomaat.

Praeguseks pole isegi selge, kas on võimalik mingi ajutise kokkuleppe sõlmimine. Kell 14 päeval plaanitud esindajate kogunemine on lükatud edasi kella 17ni, et anda läbirääkimisteks rohkem aega.

Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier. FOTO: Francisco Seco / AP / Scanpix

Üks EL-i diplomaat ütles, et läbirääkijad on hakanud muutma brittide pakkumist juriidiliseks tekstiks, mille saaks esitada Ülemkogul EL-i liidritele.

Mõned olulised erimeelsused on aga alles, hoiatas üks diplomaat. Teine Euroopa ametnik avaldas arvamust, et täna tekst küll valmis ei saa.

Isegi kui tekst sel nädalal EL-i liidritele esitamiseks valmib või kui, nagu mitmed Brüsseli vaatlejad oletavad, kutsutakse enne oktoobri lõppu kokku veel erakorraline tippkohtumine, peab selle heaks kiitma skeptiline Briti parlament.

Stephen Barclay. FOTO: FRANCOIS LENOIR / REUTERS / SCANPIX

Briti Brexiti-minister Stephen Barclay kinnitas täna parlamendikomiteele, et Ühendkuningriigi valitsus kavatseb seadust täita. Ilmselt peab ta silmas Šoti kohtu korraldust, mis nõuab Johnsonilt EL-ilt Brexitile ajapikendust paluma, kui laupäevaks kokkulepet ei ole heaks kiidetud.