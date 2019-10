Tusk: Brexiti kokkuleppe põhialused on valmis

«Kokkuleppe põhialused on valmis ning teoreetiliselt võime homme selle leppe Suurbritanniaga heaks kiita,» lausus Tusk Poola ajakirjanikele Brüsselis.

«Ma lootsin saada hommikul juba valmis, läbi räägitud, juriidilise teksti, et liikmesriigid saanuks sellega tutvuda,» lausus Tusk, lisades, et kõik liigub siiski heas suunas.

Briti Brexiti-minister Steve Barclay kirjeldas suletud uste taga käivaid kõnelusi kui intensiivseid, kuid kinnitas, et Ühendkuningriik palub täiendavat ajapikendust, kui laupäevaks kokkulepet ei sünni.

Tusk märkis, et Briti poolel on palju segadust. «Kuid nagu te olete kindlasti märganud, on Brexiti ja meie Briti partneritega kõik võimalik.»