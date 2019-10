Kataloonia president nõudis kohest lõppu vägivallale

«Me ei luba vahejuhtumeid nagu need, mida me tänavatel näeme. See peab otsekohe lõppema. Pole mingit õigustust autode põletamisele ega muudele vandalismiaktidele,» lausus Torra pärast seda, kui Barcelonas puhkesid kokkupõrked meeleavaldajate ja märulipolitseinike vahel.