Schumer: Trump nimetas Pelosit «kolmanda järgu poliitikuks»

Schumer märkis, et teised mõlema partei seadusandjad jäid kohtumisele.

Spiiker märkis, et president läks Valge Maja kohtumisel seadusandjatega endast välja. «See, mida me presidendi poolt nägime, oli enesevalitsuse kaotamine. Kurb tõdeda,» lisas Pelosi.

Esindajatekoja tähtsuselt teine demokraat Hoyer ütles, et teda ja teisi solvas sügavalt see, kuidas Trump Pelosit kohtles.

President on pärast tagandamisjuurdluse alustamist Pelosit korduvalt halvustanud.

Valge Maja pressiesindaja Stephanie Grisham lükkas tagasi demokraatide versiooni sündmustest, väites, et president käitus tasakaalukalt ja otsustavalt ning Pelosi väljamarssimine oli nõutuks tegev, aga mitte üllatav.

Trump ise kirjutas hiljem Twitteris, et Nancy Pelosi vajab abi. «Tal on kas ülakorrusel midagi korrast ära või talle lihtsalt ei meeldi meie suur riik. Ta kaotas täna Valges Majas täielikult enesevalitsemise. Seda oli väga kurb vaadata. Palvetage tema eest, ta on väga haige inimene,» kirjutas ta.