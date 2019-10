USA asepresident ja välisminister lahkusid Türki relvarahu nõudma

«Meie missioon on uurida, kas oleks võimalik kehtestada relvarahu, ja näha, kas me saaksime vahendada selle saavutamist,» ütles Pompeo välisministri lennukis ajakirjanikele.

Eri lennukites lendaval Pence'il ja Pompeol on neljapäeval kavas kõnelused Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga olukorras, kus on ebaselge, kas Türgi riigipea kavatseb nad kokku võtta.

Erdoğan ütles kolmapäeval, et ei kavatse USA asepresidendi ja välisministriga kohtuda, kuid tema kantselei teatas mõni tund hiljem, et kohtumine on siiski kavas.