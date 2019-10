Luureamet: paremäärmulastest terroristide oht on Austraalias kasvamas

Austraalia Julgeoleku- ja Luureorganisatsioon (ASIO) ütles eile avaldatud aastaraportis, et paremäärmuslikud võrgustikud on mitte ainult paremini organiseeritud, vaid ka keerulisemad kui varem.

"Paremäärmusluse oht on Austraalias viimastel aastatel kasvanud," ütles ASIO. "Paremäärmuslikud rühmitused on Austraalias ühtekuuluvamad ja organiseeritumad kui varasematel aastatel ning on jäänud püsivaks ohuks."