«Ligi viis aastat kestnud liitlassuhte väljaõppe ja arendamise hülgamine ning selle kingina venelastele ja (Bashar) al-Assadile loovutamine on meie moraalile hävitavalt mõjunud,» lausus Riikliku Julgeolekunõukogu ametnik, kellel on otsene teadmine USA vägede tagasitõmbumise protsessist Süüria põhjaosas.

«Olles planeedi võimsaim riik sõjaliselt ja diplomaatiliselt, leidub mitmeid erinevaid viise, kuidas sama tulemust saavutada,» märkis ta. «Kui te küsite, miks on tekkinud probleem moraaliga, siis on see sellest, et Julgeolekunõukogu töötajad, kes on viimaste aastate jooksul töötanud kahe erineva administratsiooni all, näevad nüüd, kuidas viie aasta töö lammutatakse kolme päevaga.»