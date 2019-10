Läti annab mittekodanike lastele automaatse kodakondsuse

Vējonise esitatud eelnõus on sätestatud, et pärast 2020. aasta 1. jaanuari Lätis sündinud lastele ei tohiks mittekodaniku staatust anda, kui lapse vanemad ei soovi tema jaoks mõne teise riigi kodakondsust või kui laps pole teise riigi kodanik.

Tegelikkuses mõjutab see vaid väikest arvu lapsi, sest kodakondsus- ja migratsiooniameti andmetel registreeriti 2016. aastal mittekodanikena 47 last, 2017. aastal 51 last ja 2018. aastal 33 last.