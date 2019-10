Hollandis peeti kurdide ja türklaste kokkupõrgetes kinni 23 inimest

Kolm politseinikut said kokkupõrgetes kesklinnas kergeid vigastusi. Üks politseiniku murdis oma randme.

«Siin riigis võid küll meelt avaldada, kuid me teeme seda tsiviliseeritult,» ütles Rutte. «Sotsiaalsed konfliktid peaks lahendama dialoogi läbi ning mitte nagu Rotterdamis salvestatud kaadritel. See on täiesti vastuvõetamatu,» ütles Rutte.