Türgi peatab rünnaku Süürias mõneks päevaks

Kriitikute meelest võib see viia piirkonna etnilise puhastuseni.

Ka Türgi välisministeerium kinnitas neljapäeva õhtul, et pealetung kurdi vägede vastu katkestatakse ajutiselt. «Me katkestame pealetungi ajutiselt, mitte ei peata sõjalist operatsiooni. Me lõpetame operatsiooni, kui piirkonnast on lahkunud kõik kurdimässulised,» ütles välisminister Mevlüt Çavuşoğlu.