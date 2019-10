Valge Maja tunnistas Ukraina-abi sidumist Trumpi poliitilise abistamisega

Mick Mulvaney rabav ülestunnistus toetab esindajatekojas jätkuva tagandamisjuurdluse peamist kahtlustust, et Trump taotles seadust rikkudes välisriigi poliitilist abi tagasivalimise kindlustamiseks 2020. aasta presidendivalimistel.

Mulvaney ütles, et Trump kasutas juulis julgeolekuabi kinnihoidmisest tekkivat hooba Kiievi survestamiseks uurima süüdistust, mida peetakse laialdaselt alusetuks, et Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) hoidis Ukrainas arvutiserverit infoga, mis õõnestaks väiteid, et Trumpi 2016. aasta võit USA presidendivalimistel sai teoks tänu Venemaa abile.