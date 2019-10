Lavrov: Venemaa hakkab vastuseks USA katsetustele tootma varem INF-leppega keelatud keskmaarakette

«Kõige alguses, kui ameeriklased lasid 2. veebruaril ametlikult käiku INF-i ülesütlemise ametliku protseduuri, ütles Vene president Vladimir Putin, et me anname peegelvastuse. Kui ameeriklased lepingu üles ütlevad, teeme seda ka meie. Kui nemad sellest taganevad, ei sõltu meist enam miski,» lausus Vene välisminister usutluses Interfaxile.

«Kui nad pärast lepingu ülesütlemist hakkavad töötama välja vastavat relvastust, hakkame sellega tegelema ka meie,» jätkas Lavrov, «kuid millal ja kas me sellised relvad ka loome, ei paiguta me neid ühtegi piirkonda enne, kui ühte või teise maamuna ossa ei ilmu USA toodetud raketid».

Ta rõhutas, et see ei ole pelk avaldus.

Vene välisminister meenutas, et Aasia suhtes teatavad USA sõjaväelased avalikult, et valmistuvad paigutama neid relvi Aasia piirkonda.

«Vene president Vladimir Putin kommenteeris seda hiljuti. Ta ütles, et me mõistame, kes nende mõtete peaeesmärk on. Kuid USA kavatseb paigutada need relvad meie piiri vahetusse lähedusse, mistõttu me peame neid silmas. Kordan, vastust ettepanekule kuulutada mõlemalt poolt moratoorium, ei ole me kuulnud. Jätame selle ettepaneku endiselt läbirääkimiste lauale,» rõhutas välisminister.