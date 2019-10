Prantsusmaal peeti kinni 11. septembri stiilis rünnaku kavandaja

Castaner ei avaldanud juhtumi üksikasju, kuid ütles, et Prantsuse võimud on hoidnud alates 2013. aastast ära 60 potentsiaalset terrorirünnakut.

Vahistatud mees on 20. eluaastates Prantsusmaa elanik ja DGSI on tuvastanud, et tal on islamiäärmuslikud vaated, ütles ta.