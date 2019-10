ÜRO uurib väidetavat keemiarelva kasutamist kurdide vastu

ÜRO keemiarelvainspektorid teatasid, et koguvad infot juhtumite kohta, kus kuus inimest on toimetatud haiglasse kummaliste põletushaavadega. Süüdistajad väidavad, et Türgi jõud kasutasid sel nädalal Süüria laste vastu põletavat valget fosforit.

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) teatas täna hommikul, et on olukorrast teadlik ning kogub teavet võimaliku keemiarelvade kasutamise osas.

Kurdi Punase Poolkuu sõnul on kuus tsiviilisikutest ja sõjaväelastest patsienti toimetatud Hasakah linna haiglasse põletushaavadega, mille on põhjustanud tundmatud relvad. Ühendus töötab selle nimel, et vigastuste allikat kindlaks teha.

Punane Poolkuu lisas, et ei saa keemiarelvade kasutamist kinnitada ja jätkab juhtumi uurimiseks koostööd rahvusvaheliste partneritega.

Juhtum leidis väidetavalt aset Ras al-Aini piirilinna läheduses, kuid selle osas on vähe kinnitatud tunnistusi ning pole teada, kas tsiviilisikud võeti sihikule tahtlikult.

Briti keemiarelvaekspert märkis ülakeha põletushaavadega rindejoone haiglasse toimetatud lapsest tehtud fotode põhjal, et tõenäoliselt on tegu keemilise ühendi tekitatud vigastustega.

«Kõige tõenäolisem süüdlane on valge fosfor. See on kohutav relv ja seda on kasutatud korduvalt Süüria kodusõja jooksul, kahjuks on see muutunud järjest rohkem normaliseerituks,» lausus endine Ühendkuningriigi bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumarelvade rügemendi komandör Hamish de Bretton-Gordon.

Valget fosforit kasutatakse muuhulgas öösel alade valgustamiseks. FOTO: HAMZA AL-AJWEH/AFP/SCANPIX

Valget fosforit kasutatakse sagedasti päevasel ajal rünnakutele kattevarju loomiseks ning öösel piirkonna valgustamiseks. Selle kasutamine tsiviilisikute vastu on aga keelatud, sest nahaga kokkupuutel põhjustab see väga tõsiseid põletushaavu.

Kurdi ametnikud süüdistasid eile Türgit ebakonventsionaalsete relvade kasutamises ning kutsusid üles rahvusvahelisi vaatlejaid juhtumeid uurima.

Süüria sõjategevust jälgiv vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus ütles, et nemad ei saa valge fosfori kasutamist kinnitada, kuid viimase kahe päeva jooksul on kasvanud põletushaavu saanud inimeste arv ja kannatanud on peamiselt Ras al-Aini piirkonnast.

Türgi on nimetanud süüdistusi vääradeks. «Kõik teavad fakti, et Türgi relvajõudude kasutuses ei ole keemiarelvasid,» lausus Türgi kaitseminister Hulusi Akar.

Vaatamata eile kinnitatud relvarahule, jätkub täna lahingutegevus Põhja-Süüria kurdide aladel. Kurdi vägede pressiesindaja teatas, et Türgi rikub tsiviilelanikele suunatud õhu- ja suurtükirünnakutega äsja Kirde-Süürias kehtima hakanud relvarahu.

«Sõjategevuse peatamise kokkuleppest hoolimata jätkuvad (piirilinnas Ras al-Ainis) õhu- ja suurtükirünnakud võitlejate positsioonidele, tsiviilasustusele ja haiglale,» ütles pressiesindaja Mustefa Bali.

Donald Tusk. FOTO: Piroschka van de Wouw/REUTERS/Scanpix

Euroopa Nõukogu president Donald Tusk lausus täna pärast kohtumist Euroopa Ülemkogul, et Türgi ei võta USA vahendatud relvarahu tõsiselt ja nõudis Ankaralt kurdide vastu suunatud rünnakute lõpetamist.

«Olukord on üsna ilmne. See niinimetatud relvarahu ei ole see, mida oodati. Tegelikult ei olegi see relvarahu, vaid nõudmine kurdide kapituleerumiseks,» lausus Tusk. «Ja ma arvan, et me peame olema siinkohal väga järjepidevad ja kordama oma üleskutseid Türgile sõjalise tegevuse alaliseks peatamiseks.»

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmeil sai täna hommikul Ras al-Aini lähedal Türgi õhurünnakus surma viis tsiviilisikut ja linnas jätkub sõjategevus.

Türgi teatas eile õhtul pärast Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani kõnelusi USA asepresidendi Mike Pence'iga ning sellele järgnenud kahe riigi delegatsioonide läbirääkimisi, et peatab pealetungi viieks päevaks tingimusel, et kurdi väed lahkuvad loodavast turvatsoonist, mis ulatub 32 kilomeetri sügavusele Süüria territooriumile.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles täna, et kavatseb koos Saksa ja Briti valitsusjuhtidega kohtuda peatselt Erdoğaniga.