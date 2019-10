Prantsusmaa veto liitumiskõnelustele Balkani riikidega tõi suure pettumuse

Otsust taunis ka Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk. «Isiklikult ma arvan, et see oli viga,» lausus Tusk pärast tunde kestnud tuliseid vaidlusi tippkohtumisel.

Pärast seitse tundi kestnud vaidlust Brüsseli tippkohtumisel leidsid kõik peale Prantsusmaa, et Põhja-Makedoonia on teinud reformidega piisavalt edusamme kõneluste alustamiseks.

Albaanial oli vähem toetust. Lisaks Prantsusmaale väljendasid ka Holland ja Taani kahtlust, kas Tirana on korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega piisavalt võidelnud.

Euroopa laienemisvolinik Johannes Hahn ütles, et liikmesriikide liidrid kahjustasid bloki usaldusväärsust mitte ainult Lääne-Balkanil vaid kaugemalgi.

«See on erakordne pettumus,» säutsus ta Twitteris.

Põhja-Makedoonia välisminister Nikola Dimitrov nõudis, et Euroopa Liit paljastaks oma tõelised kavatsused.

Euroopa Komisjon leiab, et mõlemad riigid on teinud piisavalt, et liitumiskõnelusi alustada.