Reinsalu ja Stoltenberg: NATO kollektiivkaitse toimib Türgi rünnakust hoolimata

Reinsalu ja Stoltenberg tervitasid Türgi ja USA kokkulepet sõjategevuse peatamiseks Süürias. «Olukord Lähis-Idas on teravnenud, kuid NATO artikkel 5 kollektiivkaitse põhimõte toimib tingimusteta,» ütles Reinsalu. «Meie dialoogi Türgiga kannustab ka teadmine, et Türgi on NATO liitlane, Euroopa Liidu oluline partner ja ülemaailmse Daeshi-vastase koalitsiooni liige. Türgil on olnud ka ülioluline roll rändekriisi ohjamisel,» lisas välisminister.