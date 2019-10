Liibüas ründasid Haftari õhujõud sihtmärke Misrata ümbruses

"Rünnakud põhjustasid võimsaid plahvatusi, kui pihta said laskemoon ja raketid," lisas Mismari.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on Liibüa lahingutes aprillist alates surma saanud 1100 ja haavata 6000 inimest. Üle 120 000 elaniku on pidanud kodudest põgenema.