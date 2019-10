EL-i 27 riiki otsustasid Brexiti-leppe ratifitseerimisega edasi minna

«EL hoiab kõik valikuvariandid laual ja on seetõttu algatanud ratifitseerimisprotsessi, et saaksime selle protsessi esmaspäeval Euroopa Parlamendile üle anda,» ütles EL-i diplomaat anonüümsuse tingimusel AFP-le.

Ta lisas, et EL tegutseb sedasi ilmselt selguse saabumiseni Suurbritannias.

Austria alalise esindaja asetäitja EL-i juures Gregor Schusterschitz kurtis sotsiaalmeedias selle üle, et Brexit nurjas tema plaanid pühapäeva hommikuks, ja riputas üles kohtumisest tehtud foto.

«Mis oleks parem viis alustada pühapäeva hommikut kui kohtumisega Brexiti teemal...ja seda selles ebakindluses, mille on taas kord tekitanud alamkoda,» kirjutas Austria diplomaat Twitteris.

EL-i pealäbirääkija Brexiti-kõnelustel Michel Barnier ütles pühapäeval pärast suursaadikute kõnelusi ajakirjanikele, et see oli lühike ja tavapärane kohtumine järgmiste sammude astumiseks lahkumisleppe EL-i poolses ratifitseerimisprotsessis.

Diplomaadid ütlesid AFP-le, et kohtumine kestis vaid 15 minutit ja see keskendus ainult leppe ratifitseerimisele. Üks osalenu märkis samas, et suursaadikud võtsid Johnsoni kirja teadmiseks.