Pelosi juhitud USA kongressi delegatsioon pidas Jordaanias kõnelusi

«Olukorras, kus Süürias jätkuv kriis on Türgi sissetungi järel süvenenud, on meie delegatsioon pidanud tähtsaid arutelusid selle mõjust piirkondlikule stabiilsusele, suurenenud põgenikevoolust ja ohtliku avangu üle, mida see on pakkunud ISIS-ele, Iraanile ja Venemaale,» lausus Pelosi avalduses.