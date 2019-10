Liibanonis avaldasid valitsuse vastu meelt sajad tuhanded inimesed

Rahva pahameel on podisenud alates kasinuseelarve vastuvõtmisest juulis, kuid viimaseks piisaks sai valitsuse plaan maksustada kõned sõnumirakendustes.

Telekommunikatsiooniminister Mohammad Choucair ütles neljapäevase meeleavalduste järel, et valitsus loobus sellest plaanist. See aga on meeleavaldustele vaid hoogu juurde andnud.