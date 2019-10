Eestlasi saadab Afganistanis paindumatu professionaalsuse maine

Tellijale

Viimati mainitud faktorite mõju võib olla päris üllatav: näiteks avastad tavalise pastakaga kirjutades äkki, et nimetissõrmest tilgub verd. Põhjust otsides selgub, et kirjutusvahendi tavamõistes üldse mitte terav serv on sügavalt lõiganud näpukülge, mis on kuiv kui paber.