USA indiaanihõimudele tagastatakse Soome Rahvusmuuseumis hoitud säilmed

Tagastatavate esemete hulka kuulub üle 600 säilme, mis on võetud praeguse Mesa Verde rahvuspargi aladelt Coloradost; nende seas 20 inimese säilmed ning 28 hauapanust, mis olid koos säilmetega maetud.

Hõimujuhid on säilmete repatrieerimist tervitanud, kuid väljendanud pettumust, et teistest riikidest säilmete tagasi saamises osas on veel palju tööd.