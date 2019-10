Peking: keegi ei saa takistada Taiwani taasühendamist

«Hiina on maailmas ainus suurriik, mis ei ole veel saavutanud täielikku taasühinemist,» sõnas ta Aasia kaitseministrite ja -ametnike Xiangshani foorumil. «See on asi, mida keegi ja ükski jõud peatada ei saa.»

Taipei ja Pekingi suhted on halvenenud alates 2016. aastast, kui Taiwani presidendiks valiti Tsai Ing-wen. Tema partei on keeldunud aktsepteerimast, et Taiwan on osa «ühtsest Hiinast».