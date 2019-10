Soomlastele anti uued riiklikud liikumissoovitused

Urho Kaleva Kekkoneni-nimeline instituut, mis tegeleb tervisliku liikumise uurimisega, avaldas täna uued soovitused soomlaste liikumise parandamiseks. Kui varem arvati, et päevas on vajalik liikumisaeg vähemalt kümme minutit, siis uute soovituste järgi on kasulik igasugune liikumine. «Igasugune liikumine on kasulik, kestku see siis ühe või kümme minutit,» ütles UKK instituudi juht professor Tommi Vasankari.

Soomlastel soovitatakse jätkuvalt liikuda nädalas aktiivselt vähemalt kaks ja pool tundi või praktiseerida tunni ja 15 minuti jooksul väsitavat liikumist. Lihaseid tuleks treenida vähemalt kaks korda nädalas.

Instituudi koostatud uutes liikumissoovitustes on varasemast tähtsamal kohal just kerge liikumine. Selle all mõeldakse näiteks kodutööde tegemist, ostlemist ning muid argitegevusi.

«Kõik ei saa piisavalt liikuda, ühel või teisel põhjusel. Sellepärast pidasime tähtsaks tuua esile, et tervisenäitude ja faktide põhjal on isegi kerge liikumine tervisele kasulik,» ütles Vasankari.

Tööealiste täiskasvanute uute liikumissoovituste alus on piisav uni, mis aitab kehal väsimusest puhata. Lisaks on oluline, et väheneks paigalolek – paljud täiskasvanud istuvad sageli pikalt ühe koha peal, näiteks kontorilaua taga, diivanil või autos. Vasankari sõnul ei ole otsest soovitust, kui palju peaks seda vähendama. «Tagumik peaks pingilt tõusma mitu korda tunnis,» sõnas Vasankari.

Kerge liikumise osas on vaid soovitus, et seda tehtaks võimalikult palju. Samas vajab veel uurimist, kui kasulik on kehale kerge liikumine võrreldes korraliku trenniga.

UKK uued liikumissoovitused asendavad vanu, mis koostati kümme aastat tagasi. Täna avaldatud liikumissoovitused on mõeldud 18-64-aastastele, kuid peagi saavad oma soovitused ka teised vanuserühmad.