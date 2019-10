Europarlament ei ratifitseeri Brexiti-lepet enne Briti parlamenti

See tähendab, et sel nädalal Strasbourg'is peetaval europarlamendi istungjärgul Brexiti lepe ilmselt hääletusele ei tule.

Kui eurosaadikud peavad korraldama hääletuse enne 31. oktoobrit, tähendab see kogunemist järgmise nädala esimestel päevadel Brüsselis.

«Europarlament ei riku, püüa aeglustada ega kiirendada protsessi, mis on praegu Briti institutsioonide käes,» ütles Duch. «Parlament ratifitseerib viimasena. EP ratifitseerib ainult juhul, kui Ühendkuningriigis on ratifitseerimisprotsess lõpule viidud.»

Europarlamendi Brexiti-töörühma juht Guy Verhofstadt kinnitas, et see on ka eurosaadikute soovitus fraktsioonijuhtidele.