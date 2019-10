Tšiili pealinnas jõustati kolmandaks järjestikuseks ööks liikumiskeeld

Armeekindral Javier Iturriaga teatas, et liikumiskeeld kestab kella 8st õhtul (Eesti aeg kell 2 ööl vastu teisipäeva) kella 6ni teisipäeva hommikul.

Tšiilis on neljandat päeva kestvate vägivaldsete meeleavalduste käigus kinni peetud pea 1500 inimest. President Sebastián Piñera sõnul on riik sõjas lepitamatu vaenlasega, kes ei pea lugu millestki ja kellestki ja kes on valmis piirituks vägivallaks ja roimaks.