Põhja-Iirimaal tühistati homoabielude sõlmimise ja abordikeeld

Kuigi abort ja samasooliste abielud on kogu ülejäänud Ühendkuningriigis legaalsed, olid need siiani ebaseaduslikud Põhja-Iirimaal.

Põhja-Iiri Demokraatlik Unionistlik Partei (DUP), mille najal on viimasel kahel aastal püsinud Briti konservatiivide valitsus, on olnud kategooriliselt vastu igasugustele muudatustele seadusse.

DUP-i liider Arlene Foster nimetas esmaspäeva kurvaks päevaks. «Ma tean, et mõned inimesed püüavad täna tähistada ja ma ütleksin neile: »Mõelge neile, kes on täna kurvad ja kes usuvad, et see on solvang inimväärikuse ja inimelu vastu«,» lausus ta.