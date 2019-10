Erdoğan ähvardas kurde pealetungi jätkamisega

«Kui meie riigile Ühendriikide poolt antud lubadustest kinni ei peeta, jätkame me operatsiooni sealt, kus see pooleli jäi,» ütles Erdoğan lennujaamas, enne siirdumist kohtumisele oma Vene ametivenna Vladimir Putiniga.

Vaatamata USA presidendi Donald Trumpi sõnadele, et Türgilt oodatakse alalist vaherahu, ei ole Erdoğan kordagi väitnud, et Türgi oma pealetungi peatab.

Kramp-Karrenbauer ütles uudisteagentuurile dpa, et olukorda Põhja-Süürias deeskaleeriks rahvusvahelise turvatsooni loomine koos Türgi ja Venemaaga. Ministri sõnul peaks Saksa parlament otsustama, kas sellisest üritusest võtaks osa ka Saksa väed. Ta lisas, et kantsler Angela Merkel on ettepanekust teadlik.

Türgi alustas pealetungi pärast Ühendriikide teadet, et Ameerika sõdurid tuuakse Süüria põhjaosast ära. Eelmisel nädalal teatas USA kaitseminister Mark Esper, et Süüriast ära toodud sõdurid jäävad Iraaki ning jätkavad seal võitlust äärmusrühmitusega Islamiriik.

Iraagi sõjavägi edastas aga täna, et Süüriast Iraaki taanduvatel USA vägedel ei ole luba riiki jääda. Sõjaväe teatel said USA sõdurid Iraagi Kurdistani regioonivalitsuselt loa siseneda Iraaki ajutiselt. Pikemalt jäämiseks neil luba pole. Esper väitis varem, et on plaani arutanud ka oma Iraagi ametivennaga.