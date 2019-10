Soome postitöötajad planeerivad novembris kahenädalast streiki

Ametiühinguteliidu teate kohaselt algaks streik 11. novembril hommikul kell kuus ja kestaks 24. novembrini. Streigis osaleks umbes 9000 töötajat. PAU teatel on nad valmis lisastreikideks.

Ametiühinguteliidu kohaselt soovib Posti rebida praeguse kollektiivlepingu lõhki ning asendada selle Tööstusliitu ja Meedialiitu puudutava kollektiivlepinguga. See tähendaks PAU sõnul aga madalapalgaliste töötajate töötingimuste kehvemaks muutumist ehk madalamaid palku ja pikemat tööaega.

«Posti ja Palta on kollektiivlepinguläbirääkimistega tegemas nii räigeid töötingimuste muutusi, et siin ei ole muud võimalust kui vastata sellele streigiga ning üritada sellega saavutada normaalset kokkulepet,» ütles PAU esinaine Heidi Nieminen.

Kollektiivlepinguga seotud probleemide üle jätkatakse täna läbirääkimisi koos riikliku lepitajaga. Nieminen usub, et enne streiki peetavat aega kasutatakse läbirääkimisteks ja kokkulepete saavutamiseks.

«Meie soov on, et kokkulepe saavutataks ning et streiki ei tuleks,» sõnas Nieminen.