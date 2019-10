Soome postitöötajad valmistuvad streikima

Ametiühingu teatel on streigi algus planeeritud 11. novembril hommikul kella kuueks ning streigi lõpp oleks 24. november. Streigist võtab osa umbes 9000 töötajat, kes on valmis ka lisastreikideks.

Tööandja esindaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry tegevjuht Tuomas Aarto ütles Ylele, et streik ei ole lahendus. «Lahenduse peaks leidma koosolekulaua taga,» lisas ta. Aarto sõnul ei ole nemad ametlikku streigiteadet saanud. Kui see teade on käes, siis saab tema sõnul ka streigi võimalikku mõju hinnata.

Ametiühingu teatel soovib Posti katkestada praeguse kollektiivlepingu ning asendada see Tööstus- ja Meedialiidu kollektiivlepinguga. See tähendaks aga liidu sõnul madalapalgaliste töötajate töötingimuste kehvemaks muutumist ehk madalamat palka ja pikemat tööaega.

Täna jätkuvad kollektiivlepingu läbirääkimised, kuhu on kaasatud ka riiklik lepitaja. Posti- ja logistikaala AÜ juht Heidi Nieminen usub, et streigieelne aeg kulub läbirääkimisteks ja kokkulepete saavutamiseks. «Meie soov on kokkulepe, ja et streiki ei tuleks,» sõnas Nieminen.