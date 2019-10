Veerand Hiinas akrediteeritud uudisteportaalidest on tulemüüri taga

Seejuures on suure tulemüüri taga 31 protsenti peamiselt inglisekeelsetest väljaannetest, lisas FCCC. Inglise keel on Hiinas levinuim võõrkeel.

"Need digitaalsed piirangud on vastuolus internetivabaduse põhimõttega ja takistavad hiinlaste ligipääsu sõltumatule kajastusele rahvusvahelistel, aga ka Hiina siseriiklikel teemadel," lisas ühendus.

Blokeeritud portaalide seas on muuhulgas BBC, Bloomberg, The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post, Yomiuri Shimbun ja teised.