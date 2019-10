Trudeau saab jätkata Kanada vähemusvalitsuse juhina

Parlamendienamuseta jäämine tähendab tõenäoliselt seda, et Trudeau pöördub koalitsioonivalitsuse moodustamiseks NDP poole, mille liider Jagmeet Singh on avaldanud kanadalastele muljet tugeva esinemisega valimisdebattides.

Liberaalide liider on domineerinud Kanada poliitikas viimased neli aastat, kuid tänavune valimiskampaania pani Trudeau tõsiselt proovile. Tema mainet on kahjustanud möödalasud ühe ehitusfirma korruptsioonijuurdluses ja suvel ilmnenud fotod temast mustaks võõbatud näoga. Analüütikud peavad seekordset valimiskampaaniat Kanada ajaloo räpaseimaks.

«Aitäh, Kanada, et usaldasid meie meeskonda ja uskusite, et suudame viia seda riiki õiges suunas. Hoolimata sellest, kuidas te hääletasite, töötab meie meeskond väsimatult kõigi kanadalaste heaks,» kuulutas Trudeau pärast valimisvõitu.

Konservatiivide liider Andrew Scheer teatas aga, et on Trudeaul tihedalt kannul. «Härra Trudeau, kui sinu valitsus kukub, on konservatiivid selleks valis ja me võidame,» lausus Scheer toetajatele valimisjärgses kõnes.