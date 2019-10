Belgia sõdureid õpetatakse kaarti ja kompassi kasutama

Belgia sõdurite ümberõpe ei tulene vana aja nostalgiast, vaid murest, et riigi GPS-varustus on välismõjudele kergesti haavatav.

Nüüd on Belgia sõjavägi otsustanud, et üks parimaid mooduseid võimalike GPS-signaali probleemidega toime tulemiseks on võtta kasutusele kaart ja kompass.