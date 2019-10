Meeleheitel Prantsuse talunikud lähevad vabasurma

See on vähem kui kuu jooksul juba teine põllumeeste massiprotest – oktoobri algul piiras umbes 10 000 põllumeest liiklust Prantsusmaa kiirteedel.

«Nõuame, et lõpetataks põllumeeste mahategemine, meie töö raskendamine, lõpetataks meile kaigaste kodarasse loopimine ja meie süüdistamine kõiges,» ütles Gardi departemangu noortalunike liidu president Delphine Fernandez. «Iga päev võtab üks talunik endalt elu ja näib, et Emmanuel Macroni valitsus ei ole sellest probleemist teadlik,» lisas ta.

Prantsuse tervishoiuamet kinnitas juulis, et talunike enesetapud on hüppeliselt kasvanud. 2015. aastal läks vabasurma 605 talunikku, seda võrreldes 2007-2011 aastate umbes 150 talunikuga aastas.

Paljud prantsuse talunikud kurdavad, et neile seatakse ebamõistlikke piiranguid pestitsiidide kasutamisel. Probleemiks on ka loomaõiguslased, kes võitlevad loomade kasvatamise vastu.

Valitsus on teatanud, et tuli talunike nõudmistele vastu ja võttis vastu seaduse, mis annab neile suurema voli toodangu hinnastamisel. Põllumajandusminister Didier Guillaume nentis teisipäeval aga, et paljude jaoks ei ole see meede piisav.