Euroopa Komisjon soovib Soomelt riigieelarve kohta lisaselgitusi

Põhjusena selgituste nõudmisel on Komisjon välja toonud selle, et Soome eelarve ähvardab «märgatavalt eristuda» Euroopa Nõukogu poolt Soomele augustis antud soovitustest.

Vastuses tõdeb Saarenheimo valitsuse esindajana, et järgmise aasta eelarve võib märgatavalt erineda keskmise tähtajaga eesmärkidest. Valitsus on siiski «pühendunud majanduse stabiliseerimisele» järgnevatel aastatel.

Saarenheimo väitel plaanib valitsus saavutada 75-protsendilise tööhõive, mille jaoks vajalike sammude ja maksutõusudega peaks Soome majandus minema tasakaalu aastaks 2023. Saarenheimo selgitab ka seda, et osa järgmise aasta kulutõusust on n-ö «tulevikuinvesteeringud», mis rahastatakse peamiselt valitsuse omandi müümisega, mistõttu see ei kasvata riigi võlakoormust.