Juutide kuningas võitleb võimu ja vabaduse nimel

Gantzist sai seega esimene inimene kümne aasta jooksul, kellel on reaalne võimalus Netanyahu asemel peaministriks tõusta. Siiski ei tähenda mandaadist loobumine, et pikaaegne peaminister on täielikult kõrvale astunud. Mõlemad kõige tõenäolisemad tulevikustsenaariumid annavad talle võimaluse jätkata.

Neist esimene on niinimetatud ühtsusvalitsus, suur koalitsioon senise võimuerakonna Likudi ja Gantzi juhitava Sinivalge liidu vahel. Ühtsusvalitsuse loosungi all läksid valimistele nii Sinivalge kui marurahvuslik Yisrael Beitenu. Viimase juht Avidgor Lieberman on korduvalt teatanud, et kui Likud ja Sinivalge jõuavad omavahel kokkuleppele, võib tema sellest valitsusest ka kõrvale jääda.