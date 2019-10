USA tühistab sanktsioonid Türgile, kui see Süüria leppest kinni peab

Kurdi võitlejad teatasid Ühendriikidele, et on omalt poolt täitnud vaherahu tingimused ja viinud kõik oma võitlejad välja Türgiga piirnevalt maaribalt.

«See on lubadus, mille me täidame,» lisas ta, nimetamata sanktsioonide tühistamise täpset ajakava. Kuid ametnik hoiatas Türgit, et see peab järgima oma tõotust operatsioon lõpetada.