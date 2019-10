Kim andis käsu lammutada Kumgangi kuurordis Lõuna-Korea rajatud hooned

Põhja-Koreas paikneval Kumgangi mäel asuva ühiskuurordi ehitas Lõuna-Korea firma Hyundai Asan ja see rajati poolsaare ühele maaliliseimale mäele, mis meelitab ligi sadu lõunakorealasest külastajaid.

Turismireisid lõppesid 2008. aastal järsult pärast seda, kui Põhja-Korea sõdur lasi maha ühe ametlikult teerajalt kõrvale kaldunud lõunakorealasest turisti ja Soul katkestas seejärel reisid.

Pyongyang on tahtnud riigi jaoks tulutoovaid turismireise jätkata juba pikka aega, kuid praegu rikuks nende taastamine stalinistlikule riigile selle tuuma- ja raketiprogrammide eest kehtestatud sanktsioone.

Kim külastas turismikompleksi ja sarjas päevinäinud hooneid, märkides, et need on «ilma igasuguse rahvusliku jooneta segapuder», vahendas riiklik uudisteagentuur KCNA.

Ta võrdles neid ajutiste telkidega katastroofipiirkonnas ja isolatsioonipalatitega ning ütles, et need on tagurliku arhitektuuri näited.

«Ta andis käsu eemaldada lõunaküljel kõik ebameeldivalt paistvad rajatised ja ehitada meie oma käekirja järgi uued kaasaegsed rajatised,» edastas KCNA.

Teadaanne tähendab Põhja-Korea rabavat lahtiütlemist sellest, mis oli kunagi koos hüljatud Kaesongi tööstuskompleksiga üks kahest suurimast kahe Korea ühisprojektist.

Päev varem oli Lõuna-Korea president Moon Jae-in, kes on pikka aega toetanud tihedamat läbikäimist Põhja-Koreaga, rääkinud võimaliku rahumajanduse kasulikkusest naaberriigile.

Souli ja Pyongyangi kontaktid on seisakus alates veebruaris tulemusteta lõppenud Kimi ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumisest ja Põhja-Korea on sestsaadik lõunanaabrit korduvalt nahutanud ja öelnud, et tal ei ole enam Souliga millestki rääkida.

Lõuna-Korea presidendi kantselei teatas, et analüüsib Pyongyangi seisukohta ja plaane. Üks ametnik ütles ajakirjanikele, et Lõuna-Korea taotleb konsultatsioone Põhja-Koreaga teemadel, mida on võimalik arutada.

Kimi saatis külaskäigul Kumgangi mäele tema naine Ri Sol-ju, kelle jaoks oli see esimene kord avalikkuse ette ilmuda pärast Hiina presidenti Xi Jinpingi Pyonyangi-visiiti neli kuud tagasi.

Kuigi Põhja-Korea liider ütles, et hoonete lammutamine peaks kulgema kokkuleppe alusel «lõuna asjassepuutuva üksusega», lisas ta, et Kumgangi mäe kahe riigi ühisvaraks pidamine on ekslik idee ja väärarusaam.

«Kumgangi mägi on meie maa, mis võideti kätte vere hinnaga, ja isegi seal asuvad kalju ja puu on seotud meie suveräänsuse ja väärikusega,» vahendas uudisteagentuur Kimi sõnu.

«Me tervitame alati meie kaasmaalasi lõunas, kui nad tahavad Kumgangi mäele tulla,» ütles Kim, kuid lisas, et Põhja-Korea ei soovi, et selliseid reise korraldaks Lõuna-Korea.