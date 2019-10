Stoltenberg: NATO ministrid arutavad telekomisüsteemide vastupidavust

Kuigi tsiviiltaristu kaitsmine on riiklik vastutus, seisab NATO aluslepingu artiklis 3, et vastupanuvõime on osa iga liitlase kohustustest NATO ja üksteise ees.

«Samuti on tähtis, et me hoiaksime üheskoos ISIS-e vastu saavutatud edusamme,» lausus Stoltenberg äärmusrühmituse Islamiriik (IS) teist nimekuju kasutades, ja rõhutas, et NATO etendab võitluses terrorismi vastu tähtsat rolli.